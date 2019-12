Nikolaus in Wilmshausen

Wilmshausen.Zur alljährlichen Nikolausfeier hatte der SPD-Ortsbezirk am Wochenende ins Gemeinschaftshaus nach Wilmshausen eingeladen. Natürlich durfte auch der Besuch des Nikolauses nicht fehlen. „Wir freuen uns, dass wir seit ein paar Jahren wieder Zuwachsraten bei den Kindern verzeichnen“, so der Vorsitzende des SPD-Ortsbezirks und Stadtverordnete Heiko Moritz. Ein Dank geht an die Kuchenspender und freiwilligen Helfer, die es jedes Jahr aufs Neue schaffen, die Veranstaltung auf die Beine zu stellen. „Wir sind im Übrigen völlig neutral, hier hängt keine rote Fahne und liegen keine Wahlflyer aus“, betont Heiko Moritz. Finanziert wird die Feier, die für die Bürger kostenfrei ist, durch die Einnahmen aus dem Sommerfest des Ortsbezirks. Dieses ist für den 20. Juni 2020 geplant. Auch einen Ausflug am 3. Oktober soll es geben. red

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 12.12.2019