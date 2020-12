Nikolausaktion am Samstag

Bensheim.Der Verein „Gemeinsam Wirtschaften“ führt am Samstag, 5. Dezember, von 10 bis 14 Uhr im ehemaligen Ladengeschäft von Studio Roth die Nikolausaktion „Kauft Regional“ durch. Der Kassenwart des Vereins, Alexander Gebhardt, stellt das ehemalige Ladengeschäft der Firma Roth als Verkaufsraum für die Aktion unter dem Motto „Lebensmittel regional, fair, ökologisch“ zur Verfügung.

Birgit Rinke, Vorsitzende des Vereins, möchte alle Bensheimer daran erinnern, auch in Zeiten der Pandemie, die kleinen Geschäfte und Anbieter in Bensheim und an der Bergstraße nicht zu vergessen. „Die Weihnachtseinkäufe sind für die Ladenbesitzer besonders wichtig. Bitte vergesst sie nicht, auch wenn das Einkaufen vor Ort zurzeit nicht so angenehm ist“, appelliert Rinke an alle Bürger.

Gemüse, Honig, Brotaufstriche

Der Verein stellte mit Verkaufsständen im Herbst schon einige Lebensmittel-Erzeuger aus der Region vor. So wurden bereits Wurstwaren von Bettina Fays Weiderindern aus Alsbach, Käse und Wurst vom Hardthof aus Reichelsheim verkauft.

Diesmal gibt es wieder Obst und Gemüse vom Röderhof aus Ober-Hambach und Demeter Presshonig von Roland Eberle aus Bobstadt. Passend zur Adventszeit stellt sich Kräuterfrau Simone Kalka aus Riedstadt vor. Sie stellt verschiedene Brotaufstriche aus Wildpflanzen sowie Sirup und Seifen her. Diese eignen sich als kleine Geschenke zur Adventszeit oder als Weihnachtsgeschenke.

Natürlich werden alle Hygieneregeln eingehalten, schreibt der Veranstalter. Der Verein benutzt Desinfektionsmittel und ein Mund-Nasenschutz wird getragen. Alle Interessierten werden gebeten, ebenfalls einen Mund-Nasenschutz zu tragen und den Mindestabstand von 1,50 Metern einzuhalten. red

