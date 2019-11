Nikolausfeier bei der SKG Zell

Zell.Die Nikolausfeier der SKG Zell findet auch in diesem Jahr am 6. Dezember statt – auf dem Freizeitgelände vor dem SKG-Vereinsheim in Zell. Beginn ist um 16 Uhr. Dann warten die Kinder zwischen drei und zehn Jahren zusammen mit ihren Eltern auf den Nikolaus.

Gerne können auch ältere und jüngere Kinder teilnehmen. Nichtmitglieder sind willkommen, und gegen einen Kostenbeitrag dürfen die Kinder sich über ein Geschenk vom Nikolaus freuen. Für das leibliche Wohl ist gesorgt.

Damit der Nikolaus besser planen kann, sollen die Anmeldungen bis spätestens 23. November an Anke Spurzem leiten.

Kontakt: Mail aw.spurzem@outlook.de. Homepage der SKG: www.skg-zell.de red

