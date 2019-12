Nikolausturnen der TSV mit buntem sportlichen Programm

Auerbach.Einen bunten Querschnitt ihres sportlichen Könnens boten am Samstagnachmittag die Kinder- und Jugendgruppen der Abteilung Turnen und Gesundheitssport der TSV-Auerbach. Eingeladen war zum traditionellen Nikolausturnen in der Weststadthalle. Das abwechslungsreiche Programm hatte Abteilungsleiterin Heidrun Borst mit ihrem Team zusammengestellt. Eine ganz besondere Attraktion war der Auftritt der Wettkampf-Gymnastikgruppe unter der Leitung von Silke Sattler. Zum Schluss der Veranstaltung kam natürlich noch der Nikolaus, der kleine Präsente für die jungen Sportler mitgebracht hatte. Wer sich stärken wollte, der hatte an der großen Kuchentheke eine reiche Auswahl. Die süßen Köstlichkeiten wurden von den Eltern selbst gebacken und dem Verein spendiert. df/Bild: Funck

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 16.12.2019