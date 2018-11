Nikolauswanderungund Adventsfeier

Auerbach.Zum Abschluss des Jahres ist es beim OWK Auerbach Tradition, dass die Wanderfreunde sich noch einmal treffen und dies in gemütlicher Runde tun.

So findet für die Seniorengruppe am Mittwoch, 5. Dezember, um 13.30 Uhr ein Spaziergang ab dem Bürgerhaus Kronepark statt, wo eine Stunde später auch die Adventsfeier beginnt.

Gemütliche Runde

Die Sonntagswanderer des OWK Auerbach starten am 9. Dezember um 15 Uhr ebenfalls am Bürgerhaus Kronepark zu einer kleinen Wanderung in der Ebene um Auerbach und finden sich gegen 16 Uhr bei Familie Völker zur Nikolausfeier ein.

Freuen können sich alle auf warme Getränke und Leckereien. Für beide Tage haben Monika und Rainer Völker die Wanderführung übernommen. Gäste sind herzlich willkommen. red

