Nistplätze für Mauersegler gesucht

Bensheim.Der Bestand an Mauerseglern, Schwalben und anderen Vögeln, die an und in Gebäuden brüten, nimmt seit vielen Jahren stetig ab – Rauch- und Mehlschwalbe sind sogar in der Roten Liste Hessen als „gefährdet“ eingestuft.

Gründe dafür sind zum einen der dramatische Insektenschwund, zum anderen der Verlust an geeigneten Nistplätzen, unter anderem durch die Wärmedämmung von Gebäuden. Bei einem Empfang der Stadt Bensheim haben die örtlichen Naturschutzverbände deshalb beschlossen, sich gemeinsam zum Schutz und zur Förderung der Gebäudebrüter zu engagieren.

Ein erstes Treffen der Arbeitsgruppe „Gebäudebrüter“ ergab nun eine Reihe von Ideen: So wollen die Naturschützer die Öffentlichkeit etwa im Rahmen unterschiedlicher Veranstaltungen über praktische Maßnahmen informieren, mit denen jeder Einzelne die Gebäudebrüter unterstützen kann.

Das Naturschutzzentrum und einige Vereine werden hierzu Termine in ihr Programm für das Jahr 2020 aufnehmen. Neben klassischen Vorträgen soll es auch Bastelaktionen oder Angebote für Schulen geben. Geplant ist darüber hinaus eine Kartierung von Brutplätzen mit Unterstützung durch Meldungen aus der Bevölkerung.

Umweltdezernent Adil Oyan: „Das neue Projekt zum Schutz der Gebäudebrüter reiht sich ein in eine Vielzahl von Aktivitäten der Stadt Bensheim rund um Naturschutz und Biodiversität. Ich lade die Bensheimer Bürger dazu ein, uns bei die-sem Projekt zu unterstützen, und bedanke mich bei den bisherigen Unterstützern für ihr Engagement.“ Schon jetzt sind Meldungen Interessierter bei der Umweltberatung der Stadt Bensheim willkommen: Zum Beispiel, wenn sie im Frühjahr 2020 per E-Mail Informationen über das Veranstaltungsangebot erhalten möchten, mit ihrem Verein oder ihrer Gruppe einen Beitrag zum Schutz von Gebäudebrütern leisten wollen oder um konkrete Hinweise auf Nistplätze der betreffenden Vögel zu geben. ps

Info: Infos unter Tel. 06251/14-213 oder umwelt@bensheim.de

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 24.08.2019