Noch bis 1. August für den Festzug anmelden

Bensheim.Das Bergsträßer Winzerfest wird in diesem Jahr vom 31. August bis zum 8. September gefeiert. Einer der Höhepunkte ist der Festzug am Sonntag, 1. September. Um 14 Uhr startet der Umzug unter dem Motto „Ob rot, ob weiß oder rosé, beim Winzerfest wird‘s wieder schee“. Die Vorbereitungen sind in vollem Gange. Für die Teilnahme ist eine schriftliche Anmeldung erforderlich, die bis zum 1. August vorliegen sollte. Für Fragen rund um den Festumzug und die Anmeldung steht Matthias Wehmeyer gerne zur Verfügung (Telefon 06251/14-196).

Am Mittwoch, 14. August, findet um 19 Uhr im Kolpinghaus eine Informationsveranstaltung zum Winzerfestumzug statt. Die Teilnehmer sind hierzu eingeladen. red

