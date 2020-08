Noch kein finanzieller Totalschaden

Bensheim.Adil Oyan wählt ein anschauliches Bild, um die Finanzsituation der Stadt Bensheim kurz und prägnant zu beschreiben. „Wir hatten es geschafft, auf einen grünen Zweig zu kommen. Doch der ist jetzt abgebrochen“, erklärt der Stadtrat im Gespräch mit dieser Zeitung.

In Zahlen übersetzt, bedeutet das: Aus einem geplanten Plus im Ergebnishaushalt von 2,6 Millionen Euro könnte am Ende des Jahres ein Minus von 2,9 Millionen Euro stehen. „Dann wären wir sogar noch mit zwei blauen Auge davongekommen“, meint der Finanzdezernent vor allem mit Blick auf die Gewerbesteuer.

Die war mit 46,3 Millionen prognostiziert, Stand Mitte August rechnet man stattdessen im Rathaus mit Einnahmen von etwas mehr als 23 Millionen Euro, die Corona-Krise lässt grüßen. Von Land und Bund gibt es – wie kurz berichtet – als Ausgleich rund 19 Millionen Euro. Bliebe unterm Strich allein bei der Gewerbesteuer ein Minus von vier Millionen Euro.

Oyan (Bild) geht davon aus, dass „nicht vor Oktober, eher später“ das Geld auf dem städtischen Konto eintrifft. Ein Problem sieht er darin nicht, ebenso wenig wie im durchaus komplizierten Schlüssel, mit dem die Höhe der Zahlungen für die Städte und Gemeinden berechnet wurden. „Das ist für uns akzeptabel.“

Mit Vorsicht genießen

Abgesehen von den 19 Millionen müssen aber alle Beträge zurzeit mit einer gewissen Vorsicht behandelt werden. Denn wie sich die Finanzen entwickeln werden, wie belastbar die Zahlen sind, lasse sich momentan nicht seriös bewerten. Tendenzen lassen sich ablesen, letztlich handelt es sich aber um Momentaufnahmen.

Was der Kämmerer mit mehr Gewissheit sagen kann: Der Haushaltsplanentwurf 2021 könnte wohl erst im neuen Jahr eingebracht werden – und nicht wie gewohnt im November mit Beschlussfassung durch das Stadtparlament kurz vor Weihnachten. „Die Lage ist noch zu undurchsichtig. Klar ist nur, dass wir unter den aktuellen Gegebenheiten keinen genehmigungsfähigen Haushalt aufstellen können.“ Oyan setzt aber darauf, dass es durch das hessische Innenministerium zu Anpassungen der Regularien kommt, die den Kommunen mehr Spielräume geben.

Bei allen Unwägbarkeiten und dem wahrscheinlichen Abrutschen in die roten Zahlen, spricht sich der Grünen-Politiker nach wie vor explizit gegen Steuererhöhungen und damit verbunden zusätzlichen Belastungen für Unternehmen oder Bürger aus – „es sei denn, wir werden dazu gezwungen“, schränkt er ein. Danach sieht es momentan aber nicht aus.

Sparen wäre eine Option

2020 könnte trotz aller Turbulenzen ohne monetären Totalschaden für die Stadt enden. Mehr Kopfzerbrechen bereiten Adil Oyan die Folgejahre. Die Entwicklung der Gewerbesteuer hält der Stadtrat für nicht absehbar, dass die Zeiten von 45 Millionen plus x in Bensheim erstmal vorbei sind, scheint gegeben zu sein. „Die Frage ist nur, um wie viel schlechter es wird. Und Land und Bund werden dann nicht schon wieder so viele Millionen an die Städte und Gemeinden zahlen.“

Sparen wäre eine Option, womit man beim Thema Straßenbeiträge wäre. Die sind durch den Beschluss der Stadtverordnetenversammlung aus dem vergangenen Jahr bekanntlich Geschichte, der Ausfall der Einnahmen muss anderweitig kompensiert werden. Die Verwaltung bekam daher den Auftrag, Sparpotenziale zu präsentieren, was wohl bis zum Herbst oder spätestens den Haushaltsberatungen erfolgen soll.

Liste der Möglichkeiten

Oyan und sein Team haben eine Liste der Möglichkeiten erstellt, was in der Praxis aber bedeutet, dass nicht alles, was möglich ist, auch machbar oder politisch gewünscht sein wird. So wird für 2021 ein Sparvolumen von 2,8 Millionen Euro aufsummiert, was sich mit zwei Millionen hauptsächlich durch den Verzicht auf Investitionen speist. Beispielhaft nennt der Finanzdezernent auf Nachfrage die Modernisierung des Bürgerraums der Weststadthalle, die ebenso wie die Errichtung eines Wohnmobilstellplatzes gestrichen werden könnte. Auch bei pauschalen Mitteln für den Innenstadtdialog könnte der Rotstift gezückt werden.

Freiwillige Leistungen

Auf der anderen Seite wären Einsparungen bei den freiwilligen Leistungen zumindest theoretisch im Bereich des Möglichen – etwa bei der City-Streife, sozialen Hilfen oder der Vereinsförderung. „Das würde ich persönlich alles nicht empfehlen, aber darum geht es ja nicht. Wir sollen eine Liste erstellen, das haben wir getan“, so Oyan. Letztlich liegt es in den Händen der Stadtverordneten, wo man ansetzen möchte.

Wie enorm die Anstrengungen kurz vor der Kommunalwahl ausfallen werden, steht ohnehin auf einem anderen Blatt – und wollte Oyan nicht kommentieren. Das dürfte erfahrungsgemäß aber die politischen Debatten zum entsprechenden Zeitpunkt bestimmen. Wobei die Frage des Timings eine Rolle spielen wird. Denn der Wahltermin am 14. März lässt 2021 wenig terminlichen Spielraum, um das Zahlenwerk durchzukauen.

