„Wir riskieren ungeschützt unsere Gesundheit“, BA vom 2. April

Leider ist alles genau so, wie in dem sehr guten Bericht über die Situation in der Hausarztpraxis Dr. Gubesch-Fertig und Dr. Meisinger beschrieben. Beide sind äußerst gute und gewissenhafte Kollegen, die ich seit ihrer Niederlassung kenne. Wir betreuen viele gemeinsame Patientinnen. Es ist ein Trauerspiel, dass die Praxis nun in Quarantäne geschickt wurde. Was sind die Ursachen?

Unterschiedliche Auslegungen der Gesundheitsämter in den verschiedenen Bundesländern.

Der Hauptgrund ist wirklich die fehlende Schutzausrüstung. Dies wird jetzt auf die Kassenärztliche Vereinigung geschoben. Diese tut, was sie kann. Es ist aber genauso eine gesamtgesellschaftliche Pflicht, diesem Problem nachzugehen und es zu lösen. Die Behörden und die Politik müssen sich genauso in der Pflicht fühlen.

Jede Praxis, auch wir Frauenärzte stehen jeden Tag „an der Front“ – werdende Mütter müssen versorgt werden und auch Notfälle. Routineuntersuchungen werden schon seit mehreren Wochen nicht durchgeführt. Auch wir haben noch nicht einmal Gesichtsmasken zur Verfügung und werden jetzt, durch private Kontakte, selbstgenähte Masken verwenden.

Zum Schutze aller

Die Corona-Welle läuft in den nächsten zwei bis drei Wochen prognostiziert noch besonders stark. Jeder Arzt in der Praxis muss sich überlegen, ob er unter der Bedingung fehlender Schutzkleidung überhaupt weiter arbeiten kann. Zum Schutze der Patienten, der Mitarbeiter und auch zum Eigenschutz und der seiner Familie!

Dr. Marianne Lulay-Dander

Niedergelassene Frauenärztin

Bensheim

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 04.04.2020