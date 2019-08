Nordic Walking für Einsteiger

Bensheim.Der Nordic-Walking- Treff Nibelungen bietet ab dem 24. August einen neuen fünfteiligen Einsteiger-Kurs an. Die weiteren Termine sind der 31. August sowie der 7., 14. und 21. September jeweils um 10 Uhr. Wer diese Sportart, bei der fast alle Muskelgruppen in einer sehr gelenkschonenden Weise belastet werden, kennenlernen möchte, ist dort genau richtig. Treffpunkt ist am Schönberger Sportplatz.

Stöcke werden zur Verfügung gestellt, ein Kostenbeitrag wird erhoben. Regelmäßiges Training senkt das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Nordic Walker sind beim beitragsfreien Treff jederzeit willkommen. Mehr unter www.nordic-walking-nibelungen.de oder im Vereinsspiegel des BA. red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 20.08.2019