Bensheim.In Notfällen ist es hilfreich, wenn bereits im Vorfeld wichtige Regelungen getroffen wurden und Angehörigen entsprechende Informationen griffbereit und übersichtlich zur Verfügung gestellt wurden.

Viele persönliche Unterlagen lassen sich in einem Ordner zusammenstellen – Testament, Vollmacht, Patientenverfügung, Informationen über Finanzen, Urkunden, bestehende Verträge. Im Kurs „Notfallordner erstellen“ der Kreisvolkshochschule Bergstraße setzen sich die Teilnehmer mit diesem Thema auseinander und erfahren, wie sie einen Notfallordner planen, der im Fall des Falles alles Nötige regelt.

Der Kurs läuft am Mittwoch, 23. Oktober, von 18 bis 20 Uhr in Bensheim, im vhs-Gebäude, Am Wambolter Hof 2. red

