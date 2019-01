Nur Einzel- und Doppelhäuser, keine Reihenhäuser

„Erneut Änderungen beim Neubaugebiet Fehlheim“, BA vom 25. Januar

Im genannten Artikel wird meine Stellungnahme in der Ortsbeiratssitzung vom 23. Januar wie folgt wiedergegeben: „Berücksichtigt wurde sein Wunsch, am Rand zur bestehenden Bebauung in der Falltorstraße nicht nur Doppelhaushälften, sondern auch Reihenhäuser zu ermöglichen“. Dies ist nicht korrekt. In meiner Aussage ging es mir darum, einen aufgelockerten Übergang zwischen der Bestandsbebauung und dem Neubaugebiet zu erreichen. Daher soll gerade auf die Bebauung mit Reihenhäusern verzichtet werden. Ziel sollte eine gemischte Bebauung aus Doppelhäusern und Einzelhäusern in diesem Gebiet sein.

Darüber hinaus resultiert meine Ablehnung des Entwurfs neben den aufgeführten Argumenten auch aus der meiner Meinung nach unzureichenden Berücksichtigung von Einwänden aus der Bevölkerung, auch im Rahmen der frühzeitigen freiwilligen Bürgerbeteiligung.

Stefan Stötzel

Fehlheim

