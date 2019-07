Oald Bensem auf Sommertour

Bensheim.Oald Bensem hat in diesem Sommer wieder an vielen Festen mitgewirkt und die Festzüge mit Trachten bereichert. Der Spielmannszug, die Bürgerwehr und die Biedermeiergruppe nahmen an der Eröffnung des Bensheimer Bürgerfestes teil. Am 15. Juni traf sich ein Teil der Biedermeiergruppe, um die Stadt Bensheim beim Neubürgerempfang im Pegasus zu unterstützen. Die Heimatvereinigung präsentiert sich hier gerne den Neubürgern und unterstützt hierbei die Stadt Bensheim.

Am Fronleichnam-Wochenende ging es für die Biedermeiergruppe das erste Mal zum Biedermeierfest nach Bad Steben. Dieses Fest fand zum dritten Mal statt und wird im Zwei-Jahres-Rhythmus gefeiert.

Die „Biedermeier“ machten sich mit zwei Pkw auf die 370 Kilometer lange Fahrt. Vor Ort angekommen, zogen die Teilnehmer ihre Biedermeierkleider an und machten sich auf Richtung Kurpark. Am nächsten Tag stand ein Umzug mit insgesamt 160 Teilnehmern durch den Kurpark auf dem Programm. Der Umzug besteht allerdings eher aus einem „Wandeln durch den Park“. Die Zuschauer hatten jede Menge Zeit, sich die Teilnehmer aus den verschiedenen Regionen mit ihren unterschiedlichen Trachten in Ruhe anzuschauen.

Mit Hüten und Handschuhen

So erinnerten beispielsweise einige Gruppen (Wien, München, Schlüchtern) mit ihrer Tracht stark an die Sissi-Zeit. Die Kleider waren weit ausgestellt und entsprachen eher einer Balltracht. Die Kleider der Biedermeiergruppe von Bad Steben waren – ebenso wie die von Oald Bensem – an der richtigen Biedermeiertracht orientiert. Die Bensheimer waren die einzige Gruppe, die Hüte aus Drahtgestell, lange gehäkelte Handschuhe und Stulpen trugen. Gegen Nachmittag machte sich die Biedermeiergruppe nach einem erfolgreichen Wochenende wieder auf den Heimweg.

In der darauffolgenden Woche nahm Oald Bensem traditionell an den Eröffnungsfeierlichkeiten zum Weinmarkt in Heppenheim teil. Gemeinsam mit der Bergsträßer Weinkönigin Carolin Hillenbrand und dem Heppenheimer Bürgermeister Rainer Burelbach wurde der Weinmarkt mit Böllern aus Bensheim eröffnet.

Peter-und-Paul-Fest in Bretten

Ende Juni freuten sich die Oald Bensemer auf die Teilnahme am Peter-und-Paul-Fest in Bretten. So ging es am frühen Sonntagmorgen mit dem Bus nach Bretten. Nach der Ankunft fand die ökumenische Morgenfeier mit Totenehrung im Park des Friedhofs statt. Am frühen Nachmittag zogen die Teilnehmer des traditionellen Festzuges durch die Altstadt von Bretten, bei dem Oald Bensem mit viel Applaus bedacht wurde. Aufgrund der heißen Temperaturen wurde der Umzug verkürzt.

Zum Höhepunkt des Jahres ging es am ersten Juli-Wochenende nach Tiengen. Die Bürgerwehr Tiengen feierte nicht nur ihren alljährlichen Schwyzertag, sondern richtete auch das Landestreffen der Bürgerwehren und Milizen von Baden-Südhessen aus. Es versammelten sich zahlreiche Uniformierte und Trachtenträger aus vielen Bürgerwehren, Spielmannszügen, Musikkapellen und Trachtengruppen in Tiengen.

Nach der vierstündigen Anreise wurde in der Stadthalle Quartier bezogen. Nach dem gemeinsamen Abendessen, wo man auch die befreundeten Wehren aus den Landesverbänden Baden-Südhessen und Württemberg-Hohenzollern traf, wurde das Landestreffen offiziell mit dem traditionellen Großen Zapfenstreich eröffnet. Dieser fand um 22.45 Uhr mit dem Aufmarsch aller anwesenden Bürgerwehren und Spielmannszüge im ansässigen Fußballstadion statt. Durchgeführt wurde er durch die Stadt- und Bürgerwehrmusik Villingen.

Zahlreiche Zuschauer säumten die Tribünenplätze im Stadion, um diesem Ereignis beizuwohnen. Während der Spielmannszug und die Bürgerwehr der Heimatvereinigung Oald Bensem an dem Zapfenstreich teilnahmen, konnte die Biedermeiergruppe den Festakt als Zuschauer genießen.

Am Sonntagmorgen fand an gleicher Stelle um 9.30 Uhr die ökumenische Morgenfeier statt. Die zahlreich anwesenden Wehren bildeten ein buntes Bild im Stadion. Den Abschluss der Feierlichkeiten bildete der große historische Festumzug, der um 14 Uhr startete und sich durch die Tiengener Innenstadt schlängelte. Den Umzug säumten bei strahlendem Sonnenschein ebenfalls zahlreiche Zuschauer.

Gegen 15.30 Uhr traten die Oald Bensemer schließlich die Heimreise nach Bensheim im Bus an. red

