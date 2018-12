Ob Walzer oder Discofox: Seit 25 Jahren im Takt

Bensheim.Ob Damensolo beim Discofox oder „Vor-Seit-Schluss“ im Walzertakt: An die 15 000 Jugendliche und Erwachsene haben in den vergangenen 25 Jahren auf dem Parkett der Tanzschule Albrecht erfolgreich Grundschritte und Figuren gelernt. Tanzlehrer Roman Albrecht war von Anfang an dabei. Seit 20 Jahren ist er außerdem auch der Inhaber der Tanzschule, die dem „Allgemeinen Deutschen Tanzlehrer Verband“ (ADTV) angehört.

Kürzlich feierte die Tanzschule auf den Tag genau 25 Jahre nach der Eröffnungsparty die große Geburtstagsparty in ihre Räumlichkeiten am Bensheimer Busbahnhof. Mit aktiven und ehemaligen Schülern, Freunden und Mitarbeitern wurde das 25-jährige Bestehen in lockerer Atmosphäre gefeiert. Musikalisch gestaltet wurde der Abend von der Live-Band „Cabrio“, die mit toller Musik die Gäste fast nonstop um Tanzen animierten. Eine besondere Ehrung gab es für insgesamt fünf Paare, die von Beginn an zu den aktiven Tänzern der Tanzschule gehören. An alle übergab Roman Albrecht ein Präsent als Dankeschön für die nun schon 25-jährige Treue.

Während sich die Welt durch Internet, Computer und Smartphone in den vergangenen 25 Jahren gewaltig gewandelt hat, ist das Interesse am Gesellschaftstanz unverändert groß geblieben. Für Jugendliche in der achten oder neunten Klasse gehört der A-Kurs mit dem großen Premierenball in Abendgarderobe früher wie heute einfach dazu. Viele der Mädchen und Jungen finden so großen Gefallen am gemeinsamen Bewegen zur Musik, dass sie anschließend im Fortgeschrittenenkurs weitertanzen und danach mit Bronze-, Silber-, Gold- und Goldstar-Kursen nach tänzerischer Perfektion streben.

Die samstäglichen Discoabende sind zudem ein beliebter Treffpunkt, um Schritte auszuprobieren und Spaß zu haben. „Natürlich haben wir in den vergangenen 25 Jahren auch zahlreiche aktuelle Tänze dazubekommen“, sagt Roman Albrecht. In Spezial-Kursen wird auf einzelne Tänze wie Discofox, Salsa, Tango Argentino oder die alten, rockigen Tänze Boogie Woogie, Rock’n’Roll und West Coast Swing besonders intensiv eingegangen. red

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 20.12.2018