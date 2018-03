Anzeige

Bensheim.Der Odenwaldklub Bensheim besuchte Wiesbaden, die Kur- und Kongressstadt mit rund 277 000 Einwohnern. Vom Bahnhof aus lief die Gruppe durch verschiedene Parkanlagen zu dem von Friedrich von Thiersch erbauten Kurhaus in der Wilhelmstraße.

Das Kurhaus beherbergt einen großen Konzertsaal und eine Spielbank. Am Rambach entlang durchquerte man den großen Kurpark und erreichten den Ort Sonnenberg. Auf der gleichnamigen Burg legte man eine Rast ein. Am Goldsteinbach entlang erreichten sie die Hubertushütte.

Nach der Mittagspause ging es zurück durch das Dammbachtal zum Kochbrunnen am Kranzplatz. Der Kochbrunnen ist eine von 26 heißen Quellen in Wiesbaden. Dort brodelt täglich etwa eine halbe Million Liter Heilwasser aus 2000 Meter Tiefe mit etwa 66 Grad an die Oberfläche. red/Bild: OWK