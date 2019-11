Odenwaldklub stellt Wanderplan 2020 vor

Bensheim.Der Odenwaldklub Bensheim hat seinen Wanderplan für das Jahr 2020 fertiggestellt. Darunter sind attraktive Wander-Ausflüge und wiederum eine einwöchige Wanderreise „zu den Glanzlichtern Oberhessens“. Als Neuheit konnten Erika Kähler, Agathe Mayer und Willi Völker gewonnen werden, die ab Januar 2020 einmal im Monat jeweils donnerstags eine Halbtags-Wanderung durchführen. Hier erwartet der OWK besonders regen Zuspruch.

Am Samstag, 11. Januar 2020, geht es nach Mainz zur Besichtigung der Chagall-Fenster und einer „Reise in die Unterwelt“. Am 23. Januar findet die erste Halbtags-Wanderung statt mit Besuch im Hospiz.

Eine Wanderung mit Einkehr zum Kräppel-Kaffee findet am 20. Februar statt, die Winterwanderung folgt am 23. Februar. Am 1. März sind Jahreshauptversammlung und das Wandererehrungsfest geplant. Die nächste Halbtags-Wanderung am 19. März führt zum Freilichtlabor Lauresham in Lorsch.

Den Sieben-Hügel-Steig erwandern die OWK’ler am 29. März. Am 16. April geht die Fahrt nach Lich, Stadt- und Brauerei-Besichtigung stehen hier auf dem Programm. Rund um den Bruchsee wandert die Halbtags-Gruppe am 23. April.

Interessant dürfte auch der Besuch des Naturschutzzentrums Bensheim am 14. Mai werden. Vom 17. bis 24. Mai findet die beliebte Wanderwoche statt. Die Reise geht zu den „Glanzlichtern Oberhessens“. Wanderführer sind die Eheleute Nahrgang und Brigitte Bach.

Am 7. Juni wandern Interessierte rund um Airlenbach zur Dicken Eiche. Am Samstag, 20. Juni, findet die Sonnwendfeier auf dem Hemsberg statt. Eine weitere Halbtagswanderung führt am 25. Juni nach Weinheim mit Besuch des Schlossparks und des Marktplatzes.

Am 19. Juli führt ein Rundweg von Jugenheim zur Kuralpe und nach Steigerts. Eine Halbtags-Wanderung hat den Schau- und Sichtungsgarten Hermannshof in Weinheim am 20. August zum Ziel. Zum Winzerfest trifft sich die Halbtags-Wander-Gruppe am 3. September. Am 13. September folgt die Herbstwanderung. Eine Städte-Tour in Hanau mit Schlossbesichtigung, Englischem Garten und Fasanerie folgt am 4. Oktober. Die jährliche Sternwanderung zum Ehrenmal am Teufelsstein findet am 18. Oktober statt. Eine Halbtags-Wanderung zum Kloster Lorsch ist am 29. Oktober.

Flyer bei der Tourist-Info

Der Wanderplan 2021 wird am 3. November vorgestellt. Am 8. November ist eine Odenwald-Wanderung geplant. Die Halbtags-Wanderung am 19. November führt zum Tabakmuseum in Lorsch. Die Nikolausfeier ist am 6. Dezember.

Am 17. Dezember besucht die Halbtags-Wander-Gruppe den Weltladen in Bensheim. Und damit ist der Wanderplan 2020 prall gefüllt. „Wir wünschen uns rege Teilnahme an unseren interessanten Angeboten“, schreibt der OWK Bensheim.

Der Wanderplan ist auch im Internet unter www.owk-bensheim.de zu finden. Als Flyer ist er bei der Tourist-Info der Stadt Bensheim erhältlich, die sich nach einem Umzug in der Hauptstraße 53 befindet. red

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 20.11.2019