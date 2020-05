Odenwaldklub trauert um Ludwig Koob

Bensheim.Ludwig Koob und der Odenwaldklub Auerbach gehörten zusammen. Wenn er, der im Herzen des Stadtteils lebte, in den Wald, über Wiesen und durch Felder seiner unmittelbaren Heimat ziehen konnte, war er in seinem Element und strahlte Freude aus, die sich auf andere übertrug.

Ludwig Koob starb nach langer Krankheit im Alter von 83 Jahren. Die Mitglieder des Odenwaldklubs sind traurig und gleichzeitig dankbar dafür, was er im Laufe seiner Mitgliedschaft, die seit 1959 bestand, Großartiges geleistet hat. Ob als Wanderführer, als engagierter Förderer der Jugendarbeit des Vereins oder als Mitglied der Volkstanzgruppe, Ludwig Koob war alles mit Herzblut.

In den 60er Jahren war er Mitbegründer der Jugendgruppe, einer Kindergruppe und nicht zuletzt auch der Gruppe „Junge Familien“, deren Leiter er über viele Jahre war. Für die OWK-Jugend arbeitete er von 1960 bis 1981 als Delegierter im Stadtjugendring mit, drei Jahre davon als Mitglied von dessen Vorstand. Von 1962 bis 1986 engagierte er sich ebenfalls als Delegierter im Kreisjugendring. Besonders die internationalen Begegnungen mit den musischen Jugendgruppen aus dem Kreis lagen ihm am Herzen, die mit seiner Unterstützung organisiert und durchgeführt wurden. Im Jugendbeirat der Deutschen Wanderjugend war er von 1965 bis 1972 tätig und wirkte als Delegierter der OWK-Jugend im Verband deutscher Gebirgs- und Wandervereine mit, führte Jugendtreffen und Zeltlager durch, baute auch hier internationale Beziehungen auf. Im Jugendwohlfahrtsausschuss war er Mitglied von 1977 bis 1987, dabei einige Zeit auch im Jugendpflegeausschuss. Von 1960 an bis ins Jahr 2001 engagierte sich Ludwig Koob als Vorstandsmitglied der Ortsgruppe. Als Wanderführer machte ihm keiner was vor. Er kannte seinen Odenwald und dabei nicht nur die gängigen Wege. Er kannte die verschlungenen Pfade, die für Wanderfreunde von besonderem Reiz sind.

Bereits 1979 konnte er sich über die Verleihung des Ehrenbriefes des Landes Hessen freuen. 1980 ehrte ihn der deutsche Gebirgs- und Wanderverein mit der silbernen Ehrennadel und 1987 der Kreis Bergstraße mit seiner Plakette für die Verdienste um das Vereinsleben. Seit 2001 war er Ehrenmitglied der Ortsgruppe Auerbach des Odenwaldklubs, die ihm die Werbenadeln in Silber und in Gold, die Ehrennadel für treue Klubarbeit in Silber und Gold sowie das Ortsgruppenehrenzeichen verlieh. 2019 wurde er vom Hauptausschuss des Vereins für 60 Jahre Mitgliedschaft geehrt.

Über viele Jahre tanzte Ludwig Koob gemeinsam mit seiner Ehefrau Anneliese in der Volkstanzgruppe seines Vereins, die mit Auftritten bei Festen und Umzügen im Ort beim Publikum immer wieder für Begeisterung sorgt. Seine Frau, mit der er in diesem Jahr noch die diamantene Hochzeit feiern durfte, war es auch, die ihn stets tatkräftig in seinem langen Vereinsleben unterstützte.

Dass er in den letzten Jahren nicht mehr wandern gehen konnte, war schrecklich für Ludwig Koob. Mit ihm hat der Odenwaldklub Auerbach nun eine wichtige Persönlichkeit und zentrale Gestalt seiner Geschichte verloren, die in den Erinnerungen der Mitglieder ihren Platz auch weiterhin behalten wird. red

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 27.05.2020