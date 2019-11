Bensheim.In der am 30. Oktober veröffentlichten Pressemitteilung der Gemeinde Sankt Georg zu den bevorstehenden Pfarrgemeinderatswahlen am 9./10. November waren die Öffnungszeiten der Wahllokale zum Teil falsch angegeben. Die korrekten Zeiten sind:

Wahllokal A: In der Sakristei des Caritasheimes, Heidelberger Str. 50, Bensheim; geöffnet am Samstag, 9. November, von 16 bis 18 Uhr

Wahllokal B: Im Pfarrzentrum der Gemeinde St. Georg, Marktplatz 10, Bensheim; geöffnet am Sonntag, 10. November, von 8 bis 13 Uhr

Wahllokal C: Unter der Empore in der Kirche Sankt Andreas in Reichenbach, Nibelungenstraße 312, Lautertal; geöffnet am Sonntag, 10. November, von 9 bis 11 Uhr.

Außerdem war der Name eines Kandidaten falsch angegeben: Richtig ist Martin Weicker, nicht Martina Weicker, wie die Pfarrgemeinde mitteilt. red

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 04.11.2019