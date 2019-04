Öko-Börse stellt sich vor

Am Freitag wird wieder für mehr Klimaschutz gestreikt. © Funck

Bensheim.Nach einigen Monaten Vorbereitung startet die neue Initiative „ÖkoBörse Bensem“ am Samstag (13.) von 11 bis 12 Uhr an der Mittelbrücke mit ihrem ersten öffentlichen Projekt: Es gibt Interviews und Informationen von und mit Klimaaktivisten von „Fridays for Future“ und „ Parents for Future“ aus Bensheim. Alle Interessierten sind eingeladen, vorbeizukommen, zuzuhören, sich zu informieren oder auch mitzusprechen.

„Große Herausforderungen“

„Unsere Gesellschaft steht vor großen Herausforderungen: Klimawandel, Artensterben und Plastik in den Meeren sind nur einige der Probleme, die wir dringend angehen müssen“, heißt es in einer Pressemitteilung. „Die Wissenschaft spricht von der Notwendigkeit einer sozialökologischen Transformation unserer Gesellschaft.“

Die ÖkoBörse Bensem hat zum Ziel, lokale Aktivitäten gegen den Klimawandel und für eine nachhaltigere Welt sichtbar zu machen. Es gebe in Bensheim viele Gruppen, Vereine und auch Einzelpersonen, die bereits aktiv sind zum Thema Nachhaltigkeit und Klimaschutz. Mit öffentlichen Aktionen in der Bensheimer Innenstadt sollen diese positiven Beispiele als Anregung für andere Menschen sichtbar gemacht werden. Gerne können sich Initiativen und Personen, die ihre Aktivitäten an einem Samstagvormittag vorstellen möchten, bei der ÖkoBörse melden, heißt es weiter. Auch die neue Webseite soll gute Beispiele sichtbar machen (https://oekoboersebensem.home.blog).

Ein weiteres Ziel sei es, durch die Verbindung vieler Aktiver eine größere Aufmerksamkeit zu erreichen und zu Veränderungen auf verschiedenen Ebenen beizutragen.

Morgen wieder Klimastreik

„Fridays for Future“ Bensheim ruft außerdem alle, denen der Klimaschutz wichtig ist, dazu auf, sich dem nächsten Streik fürs Klima anzuschließen. Am morgigen Freitag (12.) starten die Demonstranten um 12 Uhr am Goethe-Gymnasium, um 12.30 Uhr sollen am Marktplatz Reden gehalten werden. red

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 11.04.2019