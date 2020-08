Öko-Talk mit Birgit Rinke

Bensheim.Zum zweiten Mal lädt die Öko-Börse Bensem zum „Öko-Talk“ ein. Dabei will Otto Merkel einzelne Gäste dazu befragen, was sie persönlich schon getan haben und weiter tun werden, um das Klima und die Umwelt zu schützen sowie die Gesellschaft gerechter zu machen – als Anregung für andere.

Dieses Mal wird er mit Birgit Rinke sprechen. Sie ist bekannt für ihre unermüdliche Tätigkeit im Repair-Café, bei den Marktschwärmern, aber auch im Bund, dem DGB, bei Attac und dem Klimabündnis und seit Neuestem als Mitgründerin und Vorsitzende des neuen Vereins „Gemeinsam Wirtschaften“.

Ökologische Landwirtschaft

Dieser Verein will den Anbau und die Vermarktung ökologischer landwirtschaftlicher Produkte in der Region fördern. Wie das geschehen soll und warum das so wichtig ist, wird Hauptthema dieses Öko-Talks sein. „Es soll aber auch nicht unter den Tisch fallen, wie Birgit Rinke überhaupt zu solchen Aktivitäten kommt, wie sie es schafft, diese Ausdauer an den Tag zu legen und wie sie ihren Optimismus durchhalten kann, wo doch das Ziel einer ökologischen und menschlichen Gesellschaft noch so weit entfernt ist“, heißt es in der Ankündigung.

Der Öko-Talk findet am Samstag, 29. August, um 11 Uhr in der Bensheimer Hauptstraße am Lammertsbrunnen statt. Alle Bürger sind eingeladen, vorbeizukommen, zuzuhören und nach dem Dialog auch selbst mitzudiskutieren. red

