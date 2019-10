Ökumenischer Basar in Schönberg

Schönberg/Wilmshausen.Ende November findet der alljährliche ökumenische Basar der Handarbeitsgruppe Schönberg/Wilmshausen im Gemeinschaftshaus statt. Der Vorweihnachtszeit entsprechend wird ein breites Sortiment, wie zum Beispiel Kränze, Gestecke, Dekorationen bis zu Adventskalendern und selbstgemachten Marmeladen angeboten.

Auch für das leibliche Wohl wird durch Kaffee, Kuchen und verschiedene warme Mahlzeiten gesorgt. Die Bewirtung erfolgt in Zusammenarbeit mit der Leuchtturm-Kindertagesstätte Schönberg. Das Kaffee- und Kuchenangebot wird dabei erstmals von der Handarbeitsgruppe selbst organisiert, da die katholische Kirche Schönberg/Wilmshausen nach ihrer Schließung dies nicht mehr organisiert. Helfer sind daher gerne gesehen. Alle Erlöse werden einem gemeinnützigen Zweck gespendet. Wer den guten Zweck unterstützen möchte, kann sich bei Angelika Langer-Schulz unter Tel. 06251/69293 oder per E-Mail an a.langer-schulz@arcor.de melden.

Neue Ideen und Elan holten sich die Frauen der Handarbeitsgruppe bei einem Ausflug nach Seligenstadt. Dort erkundeten die Frauen zunächst die Sehenswürdigkeiten wie den Marktplatz und die Benediktinerabtei mitsamt Klostergarten. Bei Einbruch der Dunkelheit nahmen sie an der Tour „Zu den dunklen Seiten der Stadt“ teil, bei der sie viele Informationen und Eindrücke über die Stadt und ihre Geschichte erfahren durften. cak

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 17.10.2019