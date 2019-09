Schwanheim.Am Samstag (28.) findet um 18 Uhr ein ökumenischer Gottesdienst in der Schwanheimer Kirche statt. Er wird gemeinsam von Pfarrer Äneas Opitek und Pfarrer Hans-Joachim Greifenstein gestaltet. Greifenstein übernimmt die Feier der Liturgie, während Opitek die Predigt halten wird. „Ich freue mich schon lange darauf, einmal auf der Kanzel in der Mollerkirche stehen zu dürfen“, so der Franziskaner. Nach dem Gottesdienst lädt der evangelische Kirchenvorstand zu einem gemütlichen Beisammensein ein.

Der Sonntagsgottesdienst in Schwanheim fällt dafür aus. Wer sonntags in den Gottesdienst möchte, kann um 9 Uhr nach Langwaden kommen. red

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 23.09.2019