Bensheim.Icons sind in der Social-Media-Welt fast allgegenwärtig, als Symbole, Grafiken, zu Bildern verdichtete Zeichensysteme. Der ökumenische Jugendkreuzweg 2020 unter dem Titel „Icon“ schafft eine Brücke von den Ikonenbildern eines Dresdner Kreuzweges zur Lebenssituation junger Menschen.

Nachdem im vergangenen Jahr zum ersten Mal ein ökumenischer Jugendkreuzweg in Auerbach stattfand, laden die evangelischen und die katholischen Gemeinden Bensheims und Auerbachs dieses Jahr nach Bensheim ein.

Jugendliche und Erwachsene sind eingeladen am 24. März um 17 Uhr in die Stephanusgemeinde, Eifelstraße 37. Von dort steuert man verschiedene Stationen in Bensheim an. Im Klostercafé Franziskushaus findet bei Tee und Knabbereien der ökumenische Jugendkreuzweg seinen Abschluss. red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 13.03.2020