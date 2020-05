Ökumenischer Pfingstgottesdienst

Bensheim.Es ist gute Tradition der evangelischen Michaelsgemeinde und der katholischen Gemeinde Sankt Georg, jährlich am Pfingstmontag zu einem gemeinsamen Gottesdienst einzuladen.

In diesem Jahr wird der ökumenische Pfingstgottesdienst am Pfingstmontag, 1. Juni, um 10 Uhr in der Stadtkirche Sankt Georg gefeiert. Aufgrund der aktuellen Situation ist die Zahl der Gottesdienstmitfeiernden begrenzt und eine Anmeldung erforderlich.

Anmeldungen werden telefonisch (06251/175160) oder per Mail info@st-georg-bensheim.de über das Pfarrbüro Sankt Georg am Marktplatz erbeten. red

