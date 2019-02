Ökumenischer Seniorennachmittag

Bensheim.Das Leben ist voller Geschichten, sie zu hören und zu erleben, die Erfahrungen der Generationen zu teilen, das macht die Einladung am Mittwoch (20.) um 15 Uhr zum Seniorennachmittag besonders.

Auf Einladung des ökumenischen Seniorenkreisteam Weststadt liest die Buchhändlerin Ingeborg Deichmann aus dem Buch Gebrüder Grimm das Märchen „Der Teufel mit den drei goldenen Haaren“ vor. Der Nachmittag steht unter dem Motto: Mit dem Herzen hören lernen.

Schmökern am Büchertisch

Der ideale Treffpunkt in der Laurentiusgemeinde, Tannbergstraße, zum Genießen und Zuhören bei Kuchen, Kaffee und Wein. Lesen kann entspannen, aber auch herausfordern. In jedem Fall bereichern Bücher das eigene Leben und den individuellen Glauben. Nach dem Lesen sind die Gäste eingeladen zum Schmökern am vielfältigen Angebot an Literatur für Senioren am Büchertisch.

Für die Gäste, die auf eine Fahrgelegenheit angewiesen sind, gibt es einen Fahrdienst. red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 15.02.2019