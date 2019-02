Ökumenischer Weltgebetstag

Schwanheim.Für Freitag (1.) laden Frauen aus der katholischen Pfarrgemeinde Sankt Bartholomäus Fehlheim und der evangelischen Kirchengemeinde Schwanheim zum Besuch des Weltgebetstages ein. Er findet in diesem Jahr in der evangelischen Kirche in Schwanheim statt und beginnt um 14.30 Uhr.

Mit Liedern und Gebeten soll im Gottesdienst der Einladung Gottes an die Ärmsten der Welt gedacht werden.

Im Anschluss an den Gottesdienst findet ein gemütliches Beisammensein im Haus der Begegnung in Schwanheim bei Kaffee und Kuchen statt. Frauen verschiedener Kirchen aus Slowenien haben die Gebetsordnung zusammengestellt. Unter dem Titel „Kommt, alles ist bereit” erzählen sie von ihren Sorgen und Hoffnungen angesichts der politischen und gesellschaftlichen Umbrüche in ihrem Land. red

