Ökumenisches Taizé-Gebet

Bensheim.Für Sonntag (2.) lädt die Stephanusgemeinde Bensheim um 19 Uhr zu einem besonderen Abendgottesdienst ein. Beim Schein zahlloser Kerzen und meditativer Musik aus Taizé bietet sich die Chance, gemeinsam zu singen, zur Ruhe zu kommen und Kraft zu schöpfen.

Texte aus der Bibel

Wenn das Leben aus den Fugen zu geraten droht, sucht man Halt, Festigkeit, Trost. Oft ist man unsicher, was man sagen oder tun kann, um jemanden zu trösten. Auch wenn man selbst des Trostes bedarf, ist es sehr unterschiedlich, was hilft: eine Ermutigung, eine Umarmung, in Ruhe gelassen zu werden.

Die Begegnung mit Texten aus der Bibel bietet seelische Unterstützung: „Wir hören tröstende Worte von Vertrauen und ausdauerndem Mut auch im Leid“, heißt es in der Ankündigung der Stephanusgemeinde.

Das Vorbereitungsteam und die Musiker, die die Taizégesänge am Sonntag in dere Kirche begleiten werden, laden zu dieser ökumenischen Feier ein. red

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 01.02.2020