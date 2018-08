Offene Türen an der Musikschule

Bensheim.Am Samstag (18.) veranstaltet die städtische Musikschule in der Hauptstraße 70 einen Tag der offenen Tür. Von 10 bis 13 Uhr werden in allen Räumen Instrumente vorgestellt, die ausprobiert werden können. Eine ideale Gelegenheit für Familien, die auf der Suche nach Instrumentalunterricht sind. Egal ob Streich- oder Blasinstrument, ob Klavier, Keyboard, Gitarre oder Schlagzeug, die anwesenden Fachdozenten geben für die richtige Auswahl eine persönliche Beratung, was auch die optimale Instrumentengröße für Kinder, Jugendlichen und Erwachsene betrifft.

Die musikalische Früherziehung informiert über das laufende Kursprogramm und die neuen Termine für die Blockflötenkurse.

Im Anschluss an den Tag der offenen Tür können Probestunden belegt werden, bevor im Oktober das Wintersemester beginnt. red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 17.08.2018