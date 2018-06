Anzeige

Neues Löschfahrzeug

Um 11 Uhr findet die Übergabe des neuen Löschfahrzeuges statt, welches der Wehr in Zukunft die Möglichkeit bieten soll, auch in unwegsamen Umland eine aktive Brandbekämpfung durchführen zu können. Um 13.30 Uhr wird die Jugendfeuerwehr ihre Fähigkeiten in einer Übung unter Beweis stellen.

Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Am Nachmittag werden Kaffee und Kuchen angeboten. Für die kleinen Besucher stehen diverse Spiele und eine Hüpfburg bereit. red

