Offenheit, Toleranz und Respekt nötig

Bensheim.Der Gebetssaal in der Bashier-Moschee an der Zeppelinstraße in Bensheims Westen war voll – und neben den Muslimen, die hier ihr religiöses Zuhause haben, hatten sich zahlreiche Christen zum Neujahrsempfang der Ahmadiyya-Gemeinde eingefunden. Auch das machte deutlich, dass die Gemeinde längst ein Teil der Bensheimer Gesellschaft geworden.

Seit Jahren praktiziert sie die offene Moschee,

...