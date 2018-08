Ohne Rassismus, mit Courage

Bensheim.Im Foyer der Karl-Kübel-Schule in Bensheim hängt seit Dienstag für jeden sichtbar wieder die Plakette „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“. Im Schulhof hatten zuvor die Bürstädter Bürgermeisterin Bärbel Schader und Schulleiterin Ulrike Rüger den Schülern die Plakette präsentiert.

„Wir leben die Vielfalt, gestalten gemeinsam und tragen Verantwortung“, hatte Rüger betont und erwähnte auch, dass ungefähr 60 Nationalitäten jeden Tag in der Schule vertreten sind. Mit Bärbel Schader hatte man eine Patin für die Aktion „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ gefunden, die der KKS besonders verbunden ist.

„Ich war 25 Jahre lang Lehrerin an dieser Schule“, sagte Schader und forderte die Schüler auf, die Botschaft der Aktion, die Leitlinien, die Würde und die Werte in ihren Herzen zu tragen. Mit der Plakette wurde erneut bestätigt, dass die KKS zurecht Teil des Schulnetzwerkes „Schule mit Courage – Schule ohne Rassismus“ ist. Diesem größten Schulnetzwerk gehören 2700 Schulen, die von rund eineinhalb Millionen Schülern besucht werden, an.

Aktiv mitgestalten

Dieses Netzwerk bietet Jugendlichen und Pädagogen die Möglichkeit, das Klima an ihrer Schule aktiv mitzugestalten, indem sie bewusst gegen jegliche Form von Diskriminierung, Mobbing und Gewalt wenden. Ziel des Projektes ist es, den Alltag an den Schulen so zu verändern, dass dieser von einem Klima gegenseitiger Achtung und Anerkennung individueller Eigenheiten geprägt ist, gepaart mit der gemeinsamen Suche nach verbindenden Normen und Werten.

Der Titel ist kein Preis und keine Auszeichnung für bereits geleistete Arbeit, sondern eine Selbstverpflichtung für Gegenwart und Zukunft. Eine Schule, die wie die KKS diesen Titel trägt, ist Teil eines Netzwerkes, das sagt: „Wir übernehmen Verantwortung für das Klima an unserer Schule und für unser Umfeld.“ tn

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 28.08.2018