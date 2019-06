Ohne Regenwasser verstopfen die Kanalrohre

In der vergangenen Woche stand ein riesiger Lkw mit Sauganlage in der Römerstraße in Bensheim. Mit einer Kamera konnte man in die Kanalrohre hinein sehen. 60 Prozent der Kanalrohre waren mit Feststoffen zu, obwohl in der Römerstraße in Bensheim ein beträchtliches Abflussgefälle vorhanden ist.

Mit dem großen Lkw mussten die Arbeiter – Gestank inklusive – die Kanalrohre aussaugen. Was war passiert? In der Römerstraße und in den angrenzenden Straßen wurden neue Häuser gebaut.

Und die Kreisausschuss-Lobby im Landratsamt in Heppenheim hat es fertig gebracht, dass bei Neubauten das Regenwasser nicht mehr in die Abwasserleitungen fließen darf. Das Regenwasser muss auf den Neubaugrundstücken versickern.

Vor 1985 hat man die Häuser – vor allem in Bensheim-Süd – auf Streifen-Fundamente der Größe 60 mal 80 Zentimeter gebaut, während heute die Häuser auf Betonplatten mit Baustahlgewebe stehen.

Altbauten bekommen Risse

Wenn jetzt ein Neubau zwischen zwei alte Häuser mit Streifenfundamenten gebaut wird und das Regenwasser im drei Meter breiten Nachbargrundstück versickert, wird der Baugrund unter den Streifenfundamenten der Altbauten aufgeweicht. Die Altbauten bekommen Risse. Die machen noch unsere Häuser, die 85 Jahre auf einem ausgetrockneten Baugrund standen, kaputt.

Wir brauchen das Regenwasser in den Abwasserrohren, damit die Rohre laufend durchspült werden. Mit Fäkalien alleine können sie an der Kläranlage nicht arbeiten.

Die alten schlauen Bensheimer haben in die Abwasserrohrleitungen Überlaufrohre eingebaut, so dass bei Starkregen das Regenwasser nur zum Teil in die Kläranlage fließt. Das Hochwasser fließt dann durch halboffene Rohre in Überlaufgräben nach Westen ab.

Für was brauchen wir das Regenwasser auf unseren Grundstücken? Dass wir bei Hochwasser nasse Füße bekommen oder das Hochwasser in unsere Keller fließt? Oder wollen sie die Giftstoffe mit dem Oberflächenwasser schneller in den Lorscher Wald spülen?

Herbert Wölfelschneider

Bensheim

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 28.06.2019