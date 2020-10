Oktoberfest fällt aus

Wilmshausen.In diesem Jahr sollte das Oktoberfest des SV Edelweiß Wilmshausen eigentlich zum dritten Male stattfinden. Im Rahmen eines Oktoberfestes ermittelt der Schützenverein Wilmshausen traditionell Schützenkönig und Schützenkönigin 2019/20.

Zum bayrischen Frühschoppen mit bayrischen Schmankerln waren viele Gäste im vergangenen Jahr in das Schützenhaus an der Nibelungenstraße gekommen. Wegen der Corona-Pandemie kann die Veranstaltung in diesem Jahr leider nicht stattfinden. Es wird auch kein neuer Schützenkönig ermittelt.

Das Schützenhaus an der Nibelungenstraße ist allerdings sonntags ab 10 Uhr zum Frühschoppen inzwischen wieder geöffnet . Auf Hygienemaßnahmen und Abstandsregelung wird geachtet, teilt der Verein abschließend mit. red

