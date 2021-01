Onleihe kostenfrei nutzen

Bensheim.Nachdem bei der Bensheimer Stadtbibliothek das click&collect-Angebot in dieser Woche angelaufen ist, ist ab sofort bis zum 28. Februar die Onleihe kostenfrei nutzbar. Das Angebot gilt für alle mit Wohnsitz in Hessen. Interessierte müssen sich beim OnleiheVerbundHessen registrieren und können dann auf das große digitale Angebot zurückgreifen: Romane und aktuelle Sachbücher, Hörbücher für Klein und Groß, eLearning-Kurse zur individuellen Weiterbildung, Literatur für Schüler, Zeitschriften und vieles mehr.

Mit diesem Angebot leistet der OnleiheVerbundHessen einen sinnvollen Beitrag zum Schutz der Gesundheit und kommt seinem kulturpolitischen Bildungsauftrag auch im Lockdown nach: Das hochwertige digitale Angebot der Onleihe ist eine Ergänzung und Alternative zum Bibliotheksbesuch. Die kostenfreie Nutzung ermöglicht es allen Interessierten, die Angebote kennenzulernen und auszuprobieren.

Bei dieser hessenweiten Lösung kann wie im ersten Lockdown auf die Unterstützung der Hessischen Fachstelle für Öffentliche Bibliotheken und des Rheingau-Taunus-Kreises zurückgegriffen werden.

Das Angebot ist kostenfrei und gilt vom 13. Januar bis 28. Februar. Danach erlischt der Zugang automatisch, Folgekosten fallen nicht an.

Wem das Angebot gefällt und wer die Onleihe über den Aktionszeitraum hinaus weiterhin nutzen möchte, kann sich an das Team der Stadtbibliothek Bensheim wenden. Als Verbundteilnehmer bietet die Einrichtung den angemeldeten Bibliotheksnutzern zusätzlich zum physischen Angebot vor Ort den Zugang zu den e-Medien im OnleiheVerbundHessen. Sobald die Stadtbibliothek wieder geöffnet hat, können sich Interessierte dort einen Benutzerausweis ausstellen lassen.

Wer kurzfristig Interesse an einer Mitgliedschaft hat, kann sich während der Schließung per E-Mail an das Team wenden. ps

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 14.01.2021