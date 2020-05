Online-Orchester mit 1500 Musikern

Bensheim.Die Corona-Krise bringt viele kreative Ideen hervor, eine davon kommt aus Schleswig-Holstein. So hat der Musiklehrer Jens Illemann jetzt ein Online-Orchester gegründet und möchte zeigen, dass die Musik in Deutschland noch aktiv ist.

„Für viele Menschen im Land ist Musik ein zentraler Bestandteil ihrer Freizeit“, sagt der 32-Jährige. Es gehe vor allem darum, wieder gemeinsam Spaß mit toller Musik zu haben.

Seit dem 16. März schicken wöchentlich mehrere hundert Musiker ein Video nach Schleswig-Holstein, wo die Videos zu einem Gesamtwerk zusammengeschnitten werden. „Jetzt möchte ich zum Abschluss einen Weltrekord aufstellen“, freut sich Illemann.

Dafür müssen mindestens 1 500 Videos eingehen und drei Minuten Musik gespielt werden, erklärt der Musiker und hofft, dass alle Musiker in ihren Bekanntenkreisen viel Werbung machen.

Auch das Collegium Musicum Bergstraße hat von diesem Projekt erfahren und ist dabei. „Ich bin total begeistert davon, weil es mal etwas ganz Neues ist“, sagt Martin Zencke, Klarinettist im Orchester und Initiator des Projektes an der Bergstraße.

Die Musiker freuen sich, dass sie neben dem eigenen Üben auch wieder in einem Ensemble spielen können, insbesondere, da das für den 26. April geplante Konzert mit dem ars musica Chor abgesagt werden musste: „Es ist zwar nicht ganz so, wie in einem echten Orchester zu spielen, aber es motiviert und es kommen wirklich tolle Videos dabei heraus“, so Hanns-Christian Wüstner, Vorstand des Orchesters Collegium Musicum Bergstraße.

„Jeder kann mitmachen“, betont Initiator Jens Illemann und erklärt: „Man muss sich nur anmelden, dann bekommt man Noten und ein Klangbeispiel geschickt.“ Das Prinzip ist einfach: Die Musiker hören sich das Klangbeispiel an, spielen mit und nehmen sich dabei mit dem Handy auf. Die Aufnahmen werden dann per E-Mail an Illemann geschickt und der erstellt daraus ein Gesamtwerk. „Über 1500 Musiker haben bei den ersten sechs Videos schon mitgemacht“, freut sich Illemann. Er hat sich zum Ziel gesetzt, das größte virtuell spielende Musikensemble der Welt aus der Taufe zu heben. Die Videos werden auf den Facebook-Seiten des Norddeutschen Film-Orchesters und Rockin’ Symphony oder auf youtube samstags um 18 Uhr veröffentlicht.

Die Premiere des Videos soll am Samstag, 8. Mai, 15 Uhr, gezeigt werden red

Info: Infos und Anmeldung unter www.corona-orchester.de; Kontakt zum Initiator Jens Illemann info@deinprobenraum.de

