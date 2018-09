Online-Schaufenster für die Innenstadt

Bensheim.Für die Geschäfte in der Innenstadt ist der Onlinehandel einerseits Konkurrenz. Andererseits sollten die Angebote zum Einkaufen in der Stadtmitte von Bensheim auch im Internet präsentiert werden, wie die CDU-Fraktion meint. Die Christdemokraten schlagen vor, ein solches Portal im Rahmen eines neuen Konzeptes für das Stadtmarketing zu prüfen.

Die Mandatsträger der Union hatten sich mit möglichen Maßnahmen zur Belebung der Innenstadt beschäftigt. „Vor allem auf die Läden mit speziellen Waren und die inhabergeführten Geschäfte könnte mehr aufmerksam gemacht werden“, betont Fraktionsvorsitzender Markus Woißyk.

Eine Möglichkeit wäre ein „Online-Schaufenster“, wie es in anderen Orten bereits eingeführt wurde: Auf einer Internetseite präsentieren sich Einzelhändler, Dienstleister und Gastronomie gemeinsam, ihre Öffnungszeiten und Adressen sind angegeben, mit Aktionen und Angeboten wird geworben. Die CDU regt an, ein solches Projekt in den weiteren Gesprächsforen der Akteure aus der Innenstadt zu diskutieren.

Die nächste Sitzung der Stadtverordnetenversammlung bereitet die CDU-Fraktion bei ihrer Zusammenkunft am heutigen Dienstag (18.), um 19 Uhr, im Hotel Felix, Dammstraße 46, vor. Gemeinsam mit ihren Koalitionspartnern wird sie einen Antrag stellen, der sich mit dem Stadtmarketing befasst und die Umsetzung von Vorschlägen aus dem Innenstadtdialog beinhaltet. red

