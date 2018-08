Opel unter Wasser gesetzt

Bensheim.Gut 20 Zentimeter war der Innenraum eines grauen Opel Meriva mit Wasser befüllt worden, als der Autobesitzer am Nachmittag des 5. August zum Parkplatz in der Gronauer Straße zurückkehrte. Das teilte die Polizei am Freitag mit.

Mutmaßlich mit einem Schlauch haben noch Unbekannte zwischen 15 und 17 Uhr das Wasser durch das leicht geöffnete Ausstellfenster des Opels einlaufen lassen. Das Auto konnte zumindest an diesem Tag nicht mehr benutzt werden. Durch das Wasser ist ein Schaden in Höhe von etwa 1400 Euro entstanden.

Die Hintergründe zu der Tat sind noch unklar. Die Anzeige haben Beamte der Ermittlungsgruppe (DEG) am Donnerstag entgegengenommen. Zeugen, die am 5. August Beobachtungen gemacht haben und Hinweise zu dem Verursacher geben können, sollen sich an die Polizei in Bensheim wenden, Telefon 06251/84680. pol

