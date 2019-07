Open-Air auf dem Festplatz

Bensheim.Von 15. bis 17. August wird das Musiktheater Rex im Freien feiern. Dann findet auf dem Festplatz in Bensheim das 8. „Rex Open-Air“ statt.

Gregor Meyle startet mit seiner Band am 15. August, 20 Uhr, die Open-Air-Reihe und spielt neben seinen Klassikern auch die Songs seines aktuellen Albums „Hätt’ auch anders kommen können“. Bei Gregor Meyle treffen musikalische Brillanz und Entertainment auf klare Statements, heißt es in einer Ankündigung des Veranstalters.

Einen Tag (16. August, 20.30 Uhr) später präsentiert die Bee Gees-Tribute-Band Night Fever erstmals in Bensheim die große Show „Nights on Broadway“. Basierend auf dem legendären Konzert „One Night Only“ von 1997 in Las Vegas wird diese Show mit riesiger LED-Wand, fünf LED-Podesten, beeindruckender Lichttechnik und 3D-Effekten inszeniert. Night Fever gilt als eine der erfolgreichsten und authentischsten Bee Gees-Tribute-Shows weltweit. Die Musiker haben es sich zur Aufgabe gemacht, die Hits der Bee Gees so authentisch und perfekt wie möglich zu interpretieren.

Am 17. August wird zum Abschluss des „Rex Open-Airs“ um 20.30 Uhr die Rammstein-Tribute-Band Völkerball mit ihrer originalgetreuen Show und Pyro-Effekten auf der Bühne auf dem Festplatz stehen. red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 12.07.2019