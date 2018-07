Anzeige

Bensheim.Das Akzente-Team der evangelischen Stephanusgemeinde Bensheim lädt ein zum Open-Air-Entspannen im Abendlicht, zu den diesjährigen „Abendlichtspielen“.

Im schön gelegenen Tiefhof hinter der Kirche in der Eifelstraße 37 gibt es an vier Sommerabenden jeweils einen Film zum Genießen und Nachdenken, begleitet von Snacks und Getränken. In „Manchester by the Sea“ am Montag (9.) erfährt Lee Chandler durch einen Anruf vom Tod seines Bruders Joe, der an einer Herzschwäche gestorben ist. Nachdem er Abschied von ihm genommen hat, kehrt Lee in seinen Heimatort Manchester by the Sea zurück, um sich um den Nachlass seines Bruders und dessen Sohn Patrick zu kümmern.

Ohne ihm dies vorher zu sagen, hat Joe ihn zum Vormund von Patrick bestimmt. Der Film wurde mit einem Oscar für den besten Hauptdarsteller und das beste Originaldrehbuch bei der Verleihung 2017 ausgezeichnet.