Oratorienchor bei den Musiktagen

Bensheim.Am Sonntag (28.) führt der Oratorienchor Bergstraße gemeinsam mit dem Rimbacher Singkreis das Requiem von Giuseppe Verdi auf, eines der berühmtesten kirchenmusikalischen Werke der Romantik.

Eine wesentliche Rolle spielen dabei auch die vier Solisten, die in etlichen Teilen des Werkes mit dem Chor interagieren, in einem kunstvoll verwobenen Zusammenspiel, daneben aber auch in anspruchsvollen solistischen Passagen zu hören sind, besonders eindrücklich in dem als Soloquartett gestalteten Offertorium. Für die Bensheimer Aufführung konnten folgende Gesangssolisten gewonnen werden: Katrin Wagner (Sopran), Edna Prochnik (Mezzosopran), Christoph Wittmann (Tenor) und Georg Gädker (Bariton). Verdis Requiem ist am Sonntag (28.) ab 17 Uhr in Sankt Georg zu hören. Außer den Chören und Solisten musiziert das Heidelberger Kantatenorchester, die Leitung hat Konja Voll. Karten noch bis Freitag bei den Vorverkaufsstellen und ab 16 Uhr an der Abendkasse. red

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 24.10.2018