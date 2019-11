Oratorienchor singt Mozart-Requiem

Bensheim.Der Oratorienchor Bergstraße führt am Sonntag (24.) in der katholischen Stadtkirche Sankt Georg das Requiem in d-Moll von Wolfgang Amadeus Mozart auf, sein letztes Werk, das zu den berühmtesten und eindrucksvollsten Vertonungen der lateinischen Totenmesse gehört.

Davor erklingt am Anfang des Konzertes ein weiteres berühmtes Chorwerk Mozarts, die „Vesperae solennes de Confessore“. Während diese festliche Komposition mit Pauken und Trompeten im Orchester und einer Vertonung des Lobgesangs der Maria am Schluss gleichsam das Leben feiert, setzt sich das Requiem mit den Schrecken des Todes auseinander. Der Oratorienchor wird in diesem Konzert begleitet von der „Churpfälzischen Hofcapelle“, die auf historische Aufführungspraxis spezialisiert ist und auf historischen Instrumenten und in historischer Stimmung musiziert. Es wirkt außerdem ein hochwertiges Solistenquartett mit: Claraliz Mora (Sopran), Ruth-Katharina Peeck (Alt), Wolfgang Klose (Tenor) und Oliver Pürckhauer (Bass). Die Leitung hat Konja Voll.

Karten gibt es bis Samstag bei den bekannten Vorverkaufsstellen und am Sonntag ab 16 Uhr an der Abendkasse. red

