Oratorienchor singt Verdi

Bensheim.Der Oratorienchor Bergstraße wird am Sonntag, 28. Oktober, im Rahmen der Bensheimer Musiktage gemeinsam mit dem Rimbacher Singkreis Verdis Messa da Requiem aufführen, eines der berühmtesten und eindrucksvollsten kirchenmusikalischen Werke der Romantik und zugleich eines der gewaltigsten geistlichen Chorwerke überhaupt.

Verdis Vertonung der liturgischen Texte der römisch-katholischen Totenfeier weist neben dramatischen Passagen, die den Opernkomponisten nicht verleugnen können, auch stille, zu Herzen gehende Töne auf, wuchtige Orchesterklänge neben Chorfugen in der Tradition J.S.Bachs.

Das Werk ist Gebet für die Toten („Die ewige Ruhe gib ihnen, Herr“), aber vor allem eine Antwort der Lebenden auf die Schrecken der menschlichen Vergänglichkeit. Neben dem dramatischen und gewaltigen Ausdruck von Entsetzen und Trauer im „Dies irae“ finden sich Momente von lichter Hoffnung und zuversichtlicher Bitte, zum Beispiel im „Offertorio“ oder dem strahlenden „Sanctus“.

Die „Messa da Requiem“ wurde am 22. Mai 1874 unter Leitung des Komponisten in Mailand uraufgeführt, am ersten Todestag des von Verdi zeitlebens verehrten Alessandro Manzoni, dem Dichter des „Risorgimento“, der Unabhängigkeitsbewegung, die im 19. Jahrhundert zur Einheit Italiens führte.

Die sehr leise und eindringliche, auf einem einzigen Ton vorgetragene Bitte am Ende des Schlussteils „Libera me“ kann so auch mit der Sehnsucht nach Einigkeit und irdischem Frieden in Verbindung gebracht werden und ist heute wieder von großer Aktualität: „Befreie mich, Herr, vom ewigen Tod am Tage des Schreckens“.

Die Aufführung von Verdis Requiem findet am Sonntag, 28. Oktober, um 17 Uhr in der katholischen Stadtkirche Sank Georg in Bensheim statt.

Außer dem Oratorienchor Bergstraße und dem Rimbacher Singkreis wirkt das Heidelberger Kantatenorchester mit. Die Solisten sind Katrin Wagner, Sopran, Edna Prochnik, Mezzosopran, Benedikt Nawrath, Tenor und Georg Gädker, Bass. Die Leitung hat Konja Voll.

Karten gibt es im Vorverkauf bei der Musikbox Bensheim (im Kaufhaus Ganz), der Auerbacher Bücherkiste, der Bücherstube Deichmann und an der Abendkasse. red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 16.10.2018