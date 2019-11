Oratorium zum Mitsingen

Bensheim.Am zweiten Weihnachtsfeiertag (26. Dezember) um 17 Uhr führt der Oratorienchor Bergstraße in der Stadtkirche Sankt Georg das Weihnachtsoratorium von Johann Sebastian Bach auf. Gesungen werden die Teile I und IV-VI.

Für dieses Projekt lädt der Chor Sängerinnen und Sänger aller Stimmlagen zur Mitwirkung ein. Die erste Probe findet am Donnerstag (28.) statt, die weiteren Proben an den darauffolgenden Mittwochen sowie am 23. Dezember (immer 19.30 bis 21.30 Uhr im evangelischen Gemeindehaus Darmstädter Straße 25).

Voraussetzung für die Teilnahme sind Chorerfahrung, gute Notenkenntnisse und eine bewegliche Stimme. Weitere Informationen sind bei Chorleiter Konja Voll erhältlich: E-Mail: voll@bergstrasse-evangelisch.de. red

