Orchesterkonzert in der Michaelskirche

Bensheim.Für Sonntag (23.) lädt die Michaelsgemeinde zum Benefizkonzert für Padilha/Brasilien ein. Auf dem Programm stehen Orchesterwerke aus Barock und Klassik.

Von Bach steht ab 19 Uhr das 5. Brandenburgische Konzert auf dem Programm. Für dies Konzert wählte Bach Cembalo, Flöte und Violine als Soloinstrumente aus. Berühmt ist der Solopart des Cembalos, das hier erstmals als Konzertinstrument eingesetzt wird. Händels Concerto grosso Op 6. Nr. 6 glänzt durch barocke Schönheit und Expressivität. In Franz Anton Hoffmeisters Konzert für Viola wird die erfolgreiche Nachwuchsbratscherin Caroline Spengler den Part der Viola übernehmen.

Caroline Spengler an der Viola

Die Bensheimerin studiert in Lübeck. Mit ihrem Quartett Levár wird sie beim Schleswig-Holstein-Musikfestival auftreten. Auch in der Jungen Deutschen Philharmonie engagiert sich die junge Künstlerin. Die Solopartien in den anderen Konzerten bestreiten Johanna Tometten, Flöte; Friedrich Tometten, Violine; Christoph Bergner, Cembalo. Die Leitung hat Johannes Bergner.

In Padilha unterstützt die Michaelsgemeinde seit 30 Jahren ein Kinderheim für Kinder und Jugendliche aus schwierigsten Verhältnissen. red

