Anzeige

Gronau/Zell.Die Nabu-Ortsgruppe Meerbachtal lädt für Pfingstmontag (21.) zu einer botanischen Exkursion ein. Geplant ist eine Wanderung über die Orchideenwiesen im Meerbachtal. Vom Startpunkt am Zeller Friedhofsparkplatz um 9 Uhr geht es durch Hohlwege, kleinräumige Kulturlandschaft und über die Trockenrasengebiete der Ortsgruppe. Der Pflanzenexperte Thomas Alpers führt die Exkursion. Um die Mittagszeit ist Abschluss in der Gerätehalle des Nabu.

Die jahrzehntelange Pflegearbeit der Ortsgruppe leistet einen wesentlichen Beitrag zur Erhaltung der Artenvielfalt. Vertragsarbeit und freiwillige Hilfe tragen zur Bewahrung der Lebensräume für Pflanzen, Insekten, Vögel und Säugetiere bei. Mit der Errichtung einer neuen Feldsteinmauer, dem Rückschnitt von Wuchergehölzen und dem Ausbringen von Nistkästen hat die Ortsgruppe seit Februar einiges geschafft. Gerade für stark bedrohte Insekten sind ungedüngte Wiesen, die gezielt erst nach dem Blühstadium gemäht werden, von größter Bedeutung. Die Schmetterlingspopulationen der Gronauer Wiesen sind in Arten und Anzahl hessenweit einmalig. Der magere, stickstoffarme Boden bildet die Existenzgrundlage für einheimische Orchideen, Kräuter und Trespengräser. Durch die warme Witterung der letzten Wochen wird an Pfingsten das Stadium der Hochblüte erreicht werden.

Die Wanderung führt über einen freigemähten, vorgegebenen Pfad durch diese Wiesen und entlang naturbelassener Feldwege. Thomas Alpers wird an einigen Stationen Erläuterungen geben. Nach der Wanderung ist in der Gronauer Gerätehalle der Ausklang mit kühlen Getränken und Spezialitäten vom Grill geplant, auch an Vegetarier wird gedacht. Mähgeräte und sonstige Ausrüstung der Ortsgruppe können besichtigt werden. Für Fragen und Diskussionen stehen die Helfer zur Verfügung. Spenden für Naturschutzzwecke sind willkommen. red