Orgelkonzert mit Christoph Brückner

Schwanheim.Bereits zum dritten Mal konnte die Evangelische Kirchengemeinde Schwanheim den virtuosen Tasten-Akrobaten Christoph Brückner, Kirchenmusiker im Bistum Mainz und Fulda, engagieren.

Die Zuhörer dürfen sich auf ein harmonisches, für alle Altersklassen geeignetes Cross-over-Konzert freuen. Es findet am Freitag (11.) um 19 Uhr in der Evangelischen Kirche in Schwanheim, Rohrheimer Straße 34, statt. Geboten wird ein besonderes Konzert mit Rock, Pop, Jazz und Klezmer-Klängen.

Der Eintritt ist frei. Zusätzlich lockt die Kunstausstellung „Im Spiegel der Zeit(en)“. red

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 10.10.2019