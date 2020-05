Orgelkonzert statt „Bach and Bike“

Bensheim.Am Pfingstmontag (1. Juni) sollte wie in jedem Jahr die Fahrrad-Orgeltour „Bach und Bike“ als krönender Abschluss der Bachtage im Kreis Bergstraße stattfinden. Wie so vieles muss das Orgelfestival samt Radtour in diesem Jahr ausfallen.

Die beiden Organisatoren Gregor Knop und Konja Voll haben sich aber entschlossen, zumindest ein gemeinsames Orgelkonzert zu geben. Und so ist am Montag, 1. Juni, um 19 Uhr in der Michaelskirche pfingstlich-beschwingte Orgelmusik von Johann Sebastian Bach, Maurice Duruflé und Max Reger zu hören.

Kantoren als Duo

Als Besonderheit treten die beiden Kantoren auch im Duo auf: Gregor Knop spielt die Flötensonate F-Dur von Georg Friedrich Händel und wird dabei von Konja Voll an der Orgel begleitet. Beide werden auch über Pfingstlieder improvisieren.

Die Michaelskirche bietet auch bei Einhaltung der Abstandsregeln relativ viele Sitzplätze, so dass hoffentlich alle Interessierten eingelassen werden können. Der Eintritt zu diesem 45-minütigem Konzert ist frei, Mund-Nasenschutz ist beim Betreten und Verlassen der Kirche zu tragen. red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 29.05.2020