Orgelkonzert zum Jubiläum

Fehlheim.„Seht Gottes Zelt auf Erden“ lautet der Titel des Orgelkonzertes, zu dem die katholische Kirchengemeinde Sankt Bartholomäus für Samstag (23.) in die Pfarrkirche einlädt. Organist Thomas Adelberger wird ab 19.30 Uhr verschiedene Werke zu Gehör bringen.

Das Thema des Konzertes ist nicht willkürlich gewählt, sondern spielt auf das 175. Jubiläum der katholischen Kirche Sankt Bartholomäus an, das in diesem Jahr mit verschiedenen Veranstaltungen in angemessener Weise gefeiert werden soll.

Den Auftakt bildet das Konzert am 23. März. Der Eintritt ist frei. Im Anschluss sind alle Besucher zu einem Umtrunk ins Pfarrzentrum eingeladen. Die Organisatoren und natürlich der Organist würden sich über viele Besucher freuen. red

Info: Weitere Informationen unter: www.fehlheim-zwingenberg.de

