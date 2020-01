Orgelwerk von César Franck

Bensheim.Nach dem Startschuss im Advent spielt Gregor Knop am Sonntag (2.) um 17 Uhr in der katholischen Stadtkirche Sankt Georg in Bensheim den zweiten Teil des Orgelwerks von César Franck. Auf dem Programm stehen „Prière“ und der zweite Choral in h-Moll. Beide Werke rechnen mit einer sinfonischen Orgel, leben von den typischen Harmonien César Francks und sind geprägt von großen musikalischen Bögen und Entwicklungen, die man zu César Francks Lebzeiten nur vom Sinfonieorchester her kannte.

Ergänzt wird das Programm durch Choralvorspiele von Dietrich Buxtehude und Johann Sebastian Bach über das Lied „Christ, unser Herr, zum Jordan kam“. Beide thematisieren die Taufe Jesu, die die katholische Kirche zum Abschluss der Weihnachtszeit feiert.

Außerdem erklingen von Jan Pieterszoon Sweelinck die Variationen über das Lied „Mein junges Leben hat ein End“, inspiriert durch das Fest „Darstellung des Herrn“, in dem an den greisen Simeon erinnert wird, der getrost seinem Tod entgegensieht, als er das Jesuskind in den Armen hält. Der Eintritt ist frei, am Ausgang wird um eine Spende gebeten. red

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 01.02.2020