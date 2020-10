Orientierungshilfe für Urlaub im Lande

Bensheim.Die Bensheimer Stadtbibliothek hat eine große Auswahl an Reiseführern für fast jedes Traumziel dieser Welt. Und was geschieht, wenn diese Traumziele in Zeiten der Corona-Pandemie nicht mehr erreicht werden können und man das eigene Land als Urlaubsziel entdeckt?

Die Reiseführer mit Zielen in heimischen Gefilden werden zu einem raren Ausleihgut, genauso wie die Wanderführer und alle Bücher mit Tipps für Reisen in deutsche Städte und Regionen. Eine Spende der Bensheimer Sparkasse, die seit zehn Jahren Partner der Bensheimer Stadtbibliothek ist, brachte Entspannung in die Regale.

Am vergangenen Dienstag konnten die Leiterin der Stadtbibliothek Winnie Lechterbeck und der Leiter des Eigenbetriebes Stadtkultur Bensheim Thomas Herborn (Mitte) die Bücherspende von Axel Noé, Leiter der Unternehmenskommunikation der Sparkasse Bensheim, entgegennehmen. tn/Bild: Neu

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 29.10.2020